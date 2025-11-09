ואלורה משנה את כללי המשחק למשקיעי הנדל"ן

שוק הנדל"ן בישראל תוסס כתמיד. הביקוש רב מההיצע, והזדמנויות ממשיות להשקעה בנדל"ן – כאלו המאפשרות לכל אחד מאיתנו להיכנס ולהשקיע – הולכות ונעשות נדירות. ברקע זה פועלת חברת Valora נדל"ן המתמחה באיתור וזיהוי הזדמנויות השקעה מניבות ובטוחות למשקיעים, ומציעה כעת את אחת מההשקעות המסקרנות ביותר בישראל: קרקע בבעלות פרטית, סמוך לשכונת חבצלת היוקרתית ברחובות –ובית חולים קפלן במחיר כניסה של 190,000 ₪ הון עצמי בלבד.

השקעה יציבה מגובה בשכבות ביטחון

תוכנית מתאר ארצית 70 שאושרה ברחובות מייצרת כעת הזדמנות פורצת דרך להשקעות בנדל"ן, בעיר שהולכת ומתפתחת בקצב מואץ בתמיכה ממשלתית. מדובר בתוכנית לאומית המעודדת פיתוח סביב תחנות מטרו עתידיות, מרחיבה בנייה ויוצרת מתחמים עירוניים למגורים בבניה רוויה, מסחר ותעסוקה, תוך שיפור נגישות תחברותית, לתוכנית זו מצטרפת תוכנית תמ״ל 3005 הפועלת לצמיחה מהירה ויצירת שכונות חדשות, ומקודמת על ידי החברה הממשלתית "דירה להשכיר". תוכניות ממשלתיות אלו מגדילות משמעותית את פוטנציאל הפשרת הקרקעות בעיר ואת הערך הכלכלי של הקרקעות שבתחומה, ומייצרות תשתית תכנונית חזקה ובטוחה להשבחה עתידית.

הזדמנות נדל"נית רגע לפני שהמחירים מזנקים

במיקום אסטרטגי בלב הארץ, עם נגישות תחבורתית מצוינת ומוקדי תעסוקה ומחקר, רחובות הפכה בשנים האחרונות לאחת הערים המתפתחות בישראל. הקרקע האטרקטיבית להשקעה ממוקמת בסמוך לבית החולים קפלן ובצמוד לשכונת חבצלת – מהשכונות המבוקשות באזור – במוקד פיתוח עירוני עתיר תקציבים, תכנון חדשני ותנופה נדל"נית מואצת הנתמכת על ידי הממשלה. במסגרת התוכנית שאושרה, מתוכננות להיבנות על הקרקע כ-7,000 יחידות דיור חדשות בבנייה רוויה.(מגדלים) רכישת הקרקע מתבצעת בשלב מוקדם – לפני ההפשרה – מאפשרת כעת למשקיעים ליהנות מבעלות על הקרקע בסכום של החל מ-190,000 ₪ הון עצמי בלבד, בטרם עליית המחירים. מיקום הקרקע,לצד הנגישות התחבורתית שתספק תחנת המטרו המתוכננת והתוכניות הממשלתיות לפיתוח מואץ מהווים פוטנציאל עלייה משמעותית של מאות אחוזים בערך הנכס בעתיד. על פי ההערכות, הקרקע צפויה להגיע לשווי של כ-1.5 מיליון ש"ח לאחר השבחה.

אפשרויות מימון גמישות, ביטחון, שקיפות וליווי מקצועי

Valora נדל"ן מלווה את המשקיעים לכל אורך הדרך – החל משלב הבדיקה התכנונית ועד לניהול ההשקעה בפועל. החברה מציעה ליווי משפטי מלא על ידי משרד עורכי דין המתמחה בנדל"ן, הסכמי שיתוף מוסדרים בין הרוכשים, ובדיקה שמאית לפי תקן 22 המאשרת את פוטנציאל ההשבחה. כל זה מתבצע בשקיפות מלאה, עם גישה למסמכים, דו"חות ועדכונים שוטפים – כך שהמשקיע יודע בדיוק היכן הוא עומד בכל שלב. השקעה מתאימה גם למשקיעים פרטיים בעלי הון עצמי מוגבל. Valora מציעה פתרונות מימון נוחים בשיתוף עם גורמים בנקאיים ואנשי מימון, כולל פריסת תשלומים מותאמת אישית, כדי שכל משקיע יוכל להשתלב בהזדמנות הייחודית הזו בהתאם ליכולותיו. השקעה בשלב הנוכחי מאפשרת להיכנס במחיר נמוך, ליהנות מהביטחון התכנוני שמספקת המדינה, וליהנות בעתיד מפוטנציאל תשואה משמעותי.

* הקרקע אינה זמינה לבניה