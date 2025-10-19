פרשקובסקי מגיעה למורדות לינקולן בחיפה עם מחירי השקה ל-10 דירות בלבד: 4 חד׳ מ-2,999,000 ₪ ו-5 חד׳ מ-3,199,000 ₪ מקומה 12

קרדיט סנאפשוט כהן

בחיבור טבעי בין כחול הים לירוק ההר נרקמת כאן שכונה עם קצב חיים נכון: רגעים של שקט, אוויר צלול ומבט פתוח אל האופק, לצד עירוניות תוססת במרחק נסיעה קצר. סביב הבית נפרשים רצף פארקים וטיילת שכונתית, פינות ישיבה ושבילי הליכה מוצלים, המחברים אל המרחבים הירוקים.

הפרויקט מתוכנן כמרחב איכותי ואינטימי: חמישה מגדלים בני 19 קומות ושלושה בנייני בוטיק בני 3 קומות. תמהיל הדירות כולל 4-5 חד׳ לצד דירות גן, מיני־פנטהאוזים ופנטהאוזים מפוארים ומרווחים, הפרוסים על פני ארבע הקומות האחרונות. כל פרט נבנה מתוך מחשבה על חיי היומיום לנוחות מקסימלית, עם תשומת לב לעיצוב, לחללים משותפים מרווחים ולזרימה שבין פנים לחוץ.

המיקום האסטרטגי על צלע הכרמל, סמוך לדרך פרויד, מאפשר לחיות גבוה וגם להגיע מהר: נגישות מצוינת למרכז אחוזה, לחוף הכרמל ולמרכז העיר והנמל; חיבור מהיר לצירי תנועה מרכזיים, סמיכות למתחם מת״מ וגישה למנהרות הכרמל המובילות לכביש 6, עם יציאה מהירה גם לכביש 2. בנוסף, קרבה למרכזי תעסוקה והייטק, מוסדות חינוך ואקדמיה מובילים, מרכזי ספורט ובילוי ומתחמי קניות. פחות זמן על הכביש, יותר זמן למה שבאמת חשוב.

כעת נפתח חלון הזדמנויות מצומצם במסגרת ה- PRE SALE ל-10 דירות בלבד 4 חד׳ מ-2,999,000 ₪ ו-5 חד׳ מקומה 12 מ-3,199,000 ₪.