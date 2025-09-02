מתחם המגורים החדש של חברת מצלאוי בסמטת הורדים בבת ים יוצא לדרך עם Pre Sale בתנאי תשלום של 10% בלבד במעמד החתימה.

בת ים נמצאת בעיצומה של תנופת התחדשות עירונית רחבת היקף, ההופכת אותה לאחת הערים המבוקשות ביותר במרכז. שכונת רמת יוסף, הנמצאת בלב המהלך, מושכת אליה משפחות צעירות לצד משקיעים שרואים את הפוטנציאל הגלום באזור. בתוך מגמה זו יוצאת חברת מצלאוי עם פרויקט בוטיק הראשון, שמביא לשכונה בשורה חדשה.

הפרויקט כולל שלושה בנייני בוטיק בני 9 קומות, עם תמהיל דירות רחב: דירות 3-6 חדרים מרווחות עם מרפסות גדולות במיוחד עד 40 מ"ר וכמו כן דירות גן מפנקות. יתרון מרכזי טמון בעובדה שהבנייה כבר בעיצומה והאכלוס צפוי במהלך שנת 2028, מה שמעניק לרוכשים ודאות מלאה ושקט נפשי לגבי לוחות הזמנים, בניגוד לפרויקטים שעדיין בשלב התכנון.

מיקום המתחם משלב יתרונות רבים: ממוסדות החינוך המובילים הקרובים, דרך קניון BIG FASHION המחודש שנמצא מעבר לכביש, ועד קריית התרבות ומתחמי הבילוי והפנאי הסמוכים. בנוסף, ייהנו המשפחות שיגורו בפרויקט מנגישות מקסימלית לכל אזור המרכז, בזכות הגישה המהירה לצירי איילון המרכזיים, ותחנות הרכבת והרכבת הקלה שנמצאות במרחק של כ־6 דקות הליכה בלבד. השילוב הזה יוצר סביבת מגורים נוחה ואטרקטיבית למשפחות שמחפשות איכות חיים ומיקום מרכזי, וגם למשקיעים שרואים את הערך העתידי של האזור.

מאחורי המיזם עומדת חברת מצלאוי, מהחברות הוותיקות והמשמעותיות בישראל בכלל ובבת ים בפרט, שמובילה 5 פרויקטים בעיר במקביל. ייחודה של מצלאוי הוא ביכולת לשמש גם כיזם וגם כחברת ביצוע, מודל שמבטיח לרוכשים תהליך מלווה מקצה לקצה, רמת ביצוע גבוהה ושקט נפשי עד קבלת המפתח.

לדברי החברה: "שלב ה־Pre Sale בפרויקט סמטת הורדים הוא ההזדמנות של משפחות ומשקיעים להבטיח לעצמם דירה באזור איכותי ומתפתח, עם 10% בלבד במעמד החתימה."