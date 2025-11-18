המבצע שהוביל מאות רוכשים למשרדי המכירות: דירות 4 חד' בצומת סביון-אור יהודה בפחות מ-3 מיליון ₪ ותנאי רכישה של 10/90 ופטור מלא מהצמדה למדד

לאחר שמאות משפחות כבר רכשו דירות במתחם KAI-MA, קבוצת יובלים הודיעה כי היא יוצאת במבצע חדש עם תנאי רכישה אטרקטיביים במיוחד. הפרויקט כולל תמהיל מגוון של דירות 3-5 חד' ופנטאהוזים. רוכשים יוכלו לקנות דירות 4 חדרים גדולות בפחות מ-3 מיליון ₪, מהמחירים האטרקטיביים ביותר באזור. כעת, במסגרת ההיצע, דירות 3 חד׳ מוצעות בפחות מ-2.5 מיליון ₪, דירות 4 חד׳ בפחות מ-3 מיליון ₪ ודירת 5 חד׳ בפחות מ-3.2 מיליון ₪. לשם השוואה, בשכונה הסמוכה בקריית אונו, מחירי דירות 3 חד' חוצים כבר את רף ה-3 מיליון ₪.

מתחם היוקרה KAI-MA נהנה מהמיקום הטוב ביותר בצומת סביון-אור יהודה, בסמוך למתחמי העסקים MY ONO, ONO PARK והמכללה האקדמית קריית אונו, ובמרחק כ-10 דק' נסיעה בלבד מתל אביב. לצד המתחם צפויה לפעול תחנת רכבת של הקו הסגול, והדיירים ייהנו מנגישות נוחה לצירי התנועה המרכזיים 4, 412 ו-461.

לדברי החברה מדובר בהזדמנות לרכוש דירת 4 חד׳ במרכז הארץ במחיר מעולה ובתנאי תשלום יוצאי דופן של 10/90 ופטור מלא מהצמדה למדד.

* בכפוף להלוואת קבלן. ט.ל.ח.