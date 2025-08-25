יום שלישי, 26 אוג, 21:38תל אביב 15
יצירת קשריום שלישי, 26 אוג, 21:38תל אביב 15

שכונת רמת הדר בגבעת שמואל ממשיכה להוביל את שוק הנדל״ן האזורי, עם ביקושים שוברי שיאים מצד רוכשים. כעת מציעות קבוצות אמפא ויובלים מבצע חסר תקדים במגדל החדש שבשכונה

במסגרת המבצע המיוחד, ניתן לרכוש במגדל היוקרתי דירות 4-5 חדרים גדולות ומרווחות עם מרפסות הפונות לנוף פתוח, החל מ־3.476 מיליון ₪ בלבד. 7% בלבד במעמד החתימה, והיתרה באכלוס שצפוי באמצע 2026, ולמי שיקדים מחכה הטבה ייחודית נוספת שלא תחזור - חבילת ריהוט ומוצרי חשמל מלאה לדירה, בשווי עשרות אלפי שקלים - מתנה!

  • דני ספיר 25/08/2025

שכונת רמת הדר נחשבת לאחת המבוקשות בישראל, וממוקמת בצמוד לשכונות היוקרה של קריית אונו 'גני אילן' ו'אריאל שרון'. ביקוש האדיר לשכונה נובע לא רק מהמיקום המרכזי והגישה הנוחה לצירי התנועה הראשיים, אלא גם מאיכות החיים הגבוהה שהיא מציעה: מוסדות חינוך מהטובים בארץ, שטחים ירוקים נרחבים, מגרשי ספורט, קרבה לאוניברסיטת בר אילן, קניון קריית אונו ותחנת הרכבת הקלה.

גבעת שמואל עצמה מציגה בעשורים האחרונים צמיחה מרשימה, עם הכפלת האוכלוסייה מאז שנת 2000. העיר זכתה לאחרונה במקום הראשון במדד החינוך של ynet עם ציון 91, וממשיכה למשוך אליה אוכלוסייה צעירה ואיכותית בזכות ההשקעה הגבוהה בחינוך, הכוללת ממוצע של 28 תלמידים בלבד בכיתה ותקציב אישי של עשרות אלפי שקלים לתלמיד.

המבצע מאפשר לרוכשים לשלם 7% בלבד, החל מ־243,000 ₪ לדירת מגורים גדולה באחד המקומות המבוקשים ביותר בישראל.

לדברי החברות: "הביקוש חסר התקדים לדירות ברמת הדר, לצד תנאי הרכישה הייחודיים, מדובר בהזדמנות חד־פעמית שלא תחזור."

יובלים - גבעת שמואל (#122)

לפרטים והרשמה למבצע:

 

בלחיצה על 'שלח', הנך מאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות.

 