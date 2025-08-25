שכונת רמת הדר בגבעת שמואל ממשיכה להוביל את שוק הנדל״ן האזורי, עם ביקושים שוברי שיאים מצד רוכשים. כעת מציעות קבוצות אמפא ויובלים מבצע חסר תקדים במגדל החדש שבשכונה

שכונת רמת הדר נחשבת לאחת המבוקשות בישראל, וממוקמת בצמוד לשכונות היוקרה של קריית אונו 'גני אילן' ו'אריאל שרון'. ביקוש האדיר לשכונה נובע לא רק מהמיקום המרכזי והגישה הנוחה לצירי התנועה הראשיים, אלא גם מאיכות החיים הגבוהה שהיא מציעה: מוסדות חינוך מהטובים בארץ, שטחים ירוקים נרחבים, מגרשי ספורט, קרבה לאוניברסיטת בר אילן, קניון קריית אונו ותחנת הרכבת הקלה.

גבעת שמואל עצמה מציגה בעשורים האחרונים צמיחה מרשימה, עם הכפלת האוכלוסייה מאז שנת 2000. העיר זכתה לאחרונה במקום הראשון במדד החינוך של ynet עם ציון 91, וממשיכה למשוך אליה אוכלוסייה צעירה ואיכותית בזכות ההשקעה הגבוהה בחינוך, הכוללת ממוצע של 28 תלמידים בלבד בכיתה ותקציב אישי של עשרות אלפי שקלים לתלמיד.

