בראשון לציון: קרקע פרטית בטאבו במסלול מהיר לדירה עכשיו ב-Pre Sale לפני עליית המחירים!

ראשון לציון מתבססת כבירת הנדל"ן של המרכז עם תכנית הפיתוח האורבנית הגדולה ביותר באזור: רובע הפארק הצפוני. בשלב ה־Pre Sale מוצעות יחידות קרקע פרטיות בטאבו החל מ־230,000 ₪ בלבד, במסלול מהיר לדירה. מדובר בתכנית עירונית רחבת היקף הכוללת כ־6,500 יחידות דיור, פארק עירוני ענק עם אגם טבעי, שתי תחנות מטרו מתוכננות, וגב תכנוני חזק מצד הוותמ"ל ועיריית ראשון לציון.

המתחם זכה להכרזה ממשלתית כמתחם מועדף לדיור, ועתיד לכלול מעל 560,000 מ"ר שטחי תעסוקה ומסחר, כולל רחוב מסחרי מרכזי שיקשר בין תחנות המטרו החדשות ויהפוך את האזור למוקד עירוני שוקק. המיקום הצמוד לשכונות נוריות ונרקיסים, שבהן דירות נמכרות כבר ב־3.5 מיליון ₪, יוצר פער משמעותי במחיר המהווה פוטנציאל השבחה ברור למשקיעים שנכנסים מוקדם.

את המהלך מובילה חברת אמש נדל"ן, חברה בעלת מוניטין וניסיון בעסקאות השבחת קרקע. “אנחנו מתמקדים בעסקאות עם פוטנציאל ההשבחה הגבוה ביותר בשוק, וזה בדיוק מה שקורה כאן, קרקע פרטית בטאבו, מיקום אסטרטגי וגיבוי ממשלתי מלא. התזמון קריטי, ומי שנכנס היום, נהנה מתנאי כניסה מעולים במרכז הארץ,” אומרים בחברה.

במציאות שבה מחירי הנדל"ן בישראל ממשיכים לעלות, האפשרות להחזיק קרקע פרטית בפרויקט דגל בלב המדינה במחיר של 230,000 ₪ בלבד היא צעד אסטרטגי. שלב ה־Pre Sale פתוח לזמן מוגבל בלבד, כשהשלב הבא צפוי להגיע עם תג מחיר גבוה בהרבה.

לפרטים נוספים והרשמה לPre-Sale:

*הקרקע אינה זמינה לבנייה