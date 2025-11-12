180₪ בחודש שיכולים להצטבר ל120,000₪ ומקפצה כלכלית לילד שלכם בגיל 21

האמת פשוטה: חיסכון לילדים צריך לעבוד, לא לישון. שמים סכום קבוע שמרגיש נוח, נותנים לזמן לעשות את שלו, ושומרים על חופש לזוז בין מסלולים כשצריך. זה ההבדל בין "נתחיל אחרי החגים” לבין נקודת פתיחה אמיתית כשהילד יוצא לחיים האמיתיים.

לכולם יש את הרצון 'לשים לילד כסף בצד', אבל ברוב המקרים הכסף נשאר בחשבון רגיל ומפסיד זמן יקר, BEST KIDS נותנת פתרון אמיתי: חיסכון לילדים מגיל אפס. ההורים או הסבים פותחים תוכנית, מפקידים סכומים שמתאימים להם, והכסף מתחיל לעבוד בהפקדות ותשואות שצוברים ריבית דריבית ויכולים לייצר סכום משמעותי כשהילד מגיע לגיל 21. כך נבנית נקודת פתיחה לחיים, ללימודים, לטיול הגדול, לרכב או מקדמה לדירה ראשונה, עם יתרון משמעותי עבורו.

הבעיה הגדולה ביותר היא דחיינות. כולנו יודעים שהכסף צריך לעבוד, אבל דוחים את ההחלטה לעוד חודש, לעוד שנה. התוצאה: הפסד של זמן יקר ותשואה פוטנציאלית.

אז מה עושים? מאיפה מתחילים? מאוד פשוט: זה נקרא BEST KIDS מבית פוליסת החיסכון של הכשרה BEST INVEST, פותחים אותו בקלות, מפקידים סכום שמתאים לכם, והכסף מתחיל לעבוד. אפשר לבחור בין 6 גופי השקעה ויותר מ-20 מסלולים שניתן לעבור ביניהם בלי אירוע מס, ושומרים על נזילות מלאה כדי למשוך מתי שצריך

